Acido Pantera L’Alimentation Générale Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 11 octobre 2023

de 20h00 à 01h00

.Tout public. payant Prévente : 15 EUR

Directement de Colombie La formation d’électronique tropicale ️ menée par les Colombiens Juanpordios et Diego Veira, sous le nom d’Acido Pantera.

Directement de Colombie La formation d’électronique tropicale ️ menée par les Colombiens Juanpordios et Diego Veira, sous le nom d’Acido Pantera, combine la musique de club avec des rythmes tropicaux effervescents, les paroles les plus inattendues, avec les percussions les plus incessantes aux mains de Yeyo Vásquez, qui a participé à la création du dernier album « Alta Pachanga »; et les fêtes cumbia-house les plus puissantes.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/

Acido Pantera