Quelle est l’épaisseur du mur qui nous sépare de la folie ? Personne ne sait de quoi il est fait. Personne ne sait jusqu’à quel point il résiste. Aube, Yoan, Marcus, eux, ont franchi le seuil. Ils vivent de l’autre côté du miroir. Genre : Documentaire, Social Durée : 01:15:00 Réalisation : Ilan Klipper Acteurs : Aube Martin, Camille Chamoux, Marcus, Abderrazak Mouthana, Yoan Nsoe, Ludovic Prévoteaux, Marcus

4€ étudiants

Master class cinéma rencontre avec deux cinéaste

