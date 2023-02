ACID ARAB + MADEMOISELLE LA SIRENE, 4 mars 2023, LA ROCHELLE.

ACID ARAB + MADEMOISELLE LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 22.8 à 22.8 euros.

ACID ARAB + MADEMOISELLE (RODOLPHE BURGER – SOFIANE SAIDI – MEHDI HADDAB) + 1ère PARTIENé en 2012 dans le chaudron multiculturel du 10ème arrondissement de Paris, le collectif Acid Arab (aka Hervé Carvalho, Guido Minisky,Pierrot Casanova, Nicolas Borne, et le sensationnel clavier algérien Kenzi Bourras) a patiemment affiné son style, enflammé les scènes, conquis le monde et publié deux albums: Musique de France en 2016 et Jdid en 2019.

Votre billet est ici

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

ACID ARAB + MADEMOISELLE (RODOLPHE BURGER – SOFIANE SAIDI – MEHDI HADDAB) + 1ère PARTIE

Né en 2012 dans le chaudron multiculturel du 10ème arrondissement de Paris, le collectif Acid Arab (aka Hervé Carvalho, Guido Minisky,

Pierrot Casanova, Nicolas Borne, et le sensationnel clavier algérien Kenzi Bourras) a patiemment affiné son style, enflammé les scènes, conquis le monde et publié deux albums: Musique de France en 2016 et Jdid en 2019.

.22.8 EUR22.8.

Votre billet est ici