ACID ARAB LIVE+1E P.: NABIL VORTEX 6MIC GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

6MIC GRANDE SALLE AIX EN PROVENCE 160 rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhone

IRIS (D-2019-001876) présente ce concert

ACID ARAB :

Tandis que parait le mini-album numérique Remixed, contenant onze titres revus par quelques amis producteurs originaires d’une demi-douzaine de pays (dont l’égyptien 3Phaz, le londonien The Reflex, le producteur tunisien Ammar 808, les Parisiens Polo & Pan et VoX LoW, etc), Acid Arab met la touche finale à son troisième album qui paraitra en octobre.

Né en 2012 dans le chaudron multiculturel du 10ème arrondissement de Paris, le collectif Acid Arab (aka Hervé Carvalho, Guido Minisky, Pierrot Casanova, Nicolas Borne, et le sensationnel clavier algérien Kenzi Bourras) a patiemment affiné son style, enflammé les scènes, conquis le monde et publié deux albums : Musique de

France en 2016 et Jdid en 2019.

NABIL VORTEX :

Duo intrépide dénichant et remixant des musiques arabes rétros, Nabil Vortex vous emmène dans un conte moderne ; une histoire passant de Casa et Alger, à Barbès, Lyon, Marseille… où l’âge d’or de la cassette reflète l’effervescence musicale d’alors. Toujours aussi entraînantes, ces musiques aux breakbeat funky, skank reggae ou boîte à rythmes techno, sont aujourd’hui remises à l’honneur. Légèrement remaniées, elles dévoilent à une nouvelle génération un concentré d’influences imparable pour la danse et la transe.

INFORMATIONS PARTICULIERES

Information & PMR: 0750593614

Ouverture des portes 1h30 avant le début du concert

Tarif réduit valable sur présentation d’un justificatif.

Tarif réduit disponible en point de vente: Titulaire du Pass Culture, titulaire d’une carte d’abonnement d’une autre SMAC,titulaire d’une carte d’abonnement d’un équipement culturel de la ville d’Aix (GTP, Pavillon Noir, Méjanes).

Ce billet est unique. Une fois scanné à l’entrée du lieu, aucun autre exemplaire de ce billet ne sera accepté au contrôle. Une pièce d’identité pourra être demandée conjointement à ce billet électronique..27.2 EUR27.2.

