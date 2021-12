ACID ARAB LIVE + NABIL VORTEX 6Mic, 22 avril 2022, Aix-en-Provence.

ACID ARAB LIVE + NABIL VORTEX

6Mic, le vendredi 22 avril 2022 à 20:30

**Acid Arab** Avec son irrésistible mélange de musique électronique puissante et de sonorités arabes et moyen-orientales, le groupe parisien a enflammé les scènes et conquis les publics français et internationaux suite à la parution de son premier album Musique de France (2016). Dans son nouvel opus Jdid (nouveau, neuf en arabe), paru en octobre 2019, Acid Arab amplifie le dialogue entre les rives Nord, Sud & Est de la Méditerranée (la rive Nord s’étendant, dans le cas présent, aux berges de la Tamise, de la Spree et de l’Hudson…). Guido Minisky, Hervé Carvalho, Pierrot Casanova, Nicolas Borne, et le claviériste algérien Kenzi Bourras, avec leurs invités triés sur le volet, font voyager leur vocabulaire dancefloor entre sable et béton, des warehouses banlieusardes aux sous-sols enfumés d’Oran ou Istanbul, faisant rimer raï originel, dabke irako-syrien ou chants du Sahel avec la rugosité des machines. Jdid, est sorti chez Crammed Discs. — Tarifs : 25€ / 22€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3m4Aqus](https://bit.ly/3m4Aqus) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

25 / 22€ en pré-vente — 27 / 24€ sur place

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



