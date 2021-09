Acid Arab – Climats I 09.10.2021 I EMB Sannois – Assis EMB Sannois, 9 octobre 2021, Sannois.

Les festivals étant en pause sanitaire, Acid Arab ont rangé les kicks. Ils se sont amusés à déconstruire leurs morceaux pour les rapprocher de l’ambient et du dub. Un exercice surprenant auquel ils s’étaient déjà livrés dans des mixes expérimentaux: “Climat” (Resident Advisor, 2014) et “Climat 2” (Solid Steel Radio Show, 2016). Cette année, les albums “Musique de France“ et “Jdid“ seront au cœur de ce projet, dans leur plus simple appareil. Certains instruments, certaines voix ont été inoculés dans des clés usb et se mêleront aux rythmiques enfumées. Acid Arab initie ce nouveau projet “Climats“ qui est un concert illustré par la dessinatrice franco-libanaise Raphaëlle Macaron, avec l’envie de proposer des concerts vaporeux, ouverts à l’expérimentation, mêlant dans un geste éthéré création musicale, deejaying et illustration graphique. Entre live atmosphérique et deejaying transcendantal, le show d’une époque méditative. Idée originale à l’initiative de Mathieu Diez, directeur du festival Lyon BD et produit par Bonjour Minuit avec le soutien du Confort Moderne. *INFOS COVID-19* : Dans le contexte actuel et dans l’attente de nouvelles mesures gouvernementales, les concerts peuvent être amenés à être adaptés, reportés ou annulés. Nous vous remercions pour votre compréhension. BILLETTERIE ► [[https://emb-sannois.org/billetterie/](https://emb-sannois.org/billetterie/)](https://emb-sannois.org/billetterie/) COMMENT VENIR ► Accès gare de Sannois // (Saint-Lazare <—> Sannois en 20 mn accessible avec la carte Navigo). ► Autoroute A15 sortie Sannois // (vers la D 170). ► Parking souterrain gratuit et surveillé, accès gare. INFOS ► 2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois . 01 39 80 01 39 [[.com@emb-sannois.org](mailto:.com@emb-sannois.org)](mailto:.com@emb-sannois.org) . [www.emb-sannois.org](http://www.emb-sannois.org) ► Horaires indiqués = ouverture des portes. Début des concerts 30 mn après. ► Concert assis. ► Accès facilité pour les personnes à mobilité réduites. Appelez-nous au 01 39 80 01 39. ► Si vous souhaitez venir avec un appareil photo, merci de nous contacter par avance à l’adresse mail [[communication@emb-sannois.org](mailto:communication@emb-sannois.org)](mailto:communication@emb-sannois.org) ou au 01.39.80.01.39. ► Accès interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’une personne majeure.

Tarif prévente 18 EUR Tarif réduit 16 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 14 EUR

ACID ARAB présente CLIMATS : Si on n’a plus le droit de danser, on a toujours celui d’écouter !

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



