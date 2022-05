ACID ARAB

Mêlant les influences de l’acid house au raï, au chaâbi ou à la dabké, leurs lives pimentés d’artistes invités mènent immanquablement à la danse… +33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/acid-arab-8353 La musique de cette formation est à l’image de son collectif : ouverte et joyeuse !

