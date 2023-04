Réderie d’Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois Catégories d’évènement: Acheux-en-Amiénois

Somme

Réderie d’Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois, 17 juin 2023, Acheux-en-Amiénois. Réderie d’Acheux-en-Amiénois Samedi 17 juin, 07h00 Acheux-en-Amiénois accès libre Acheux en Amiénois organise sa réderie le samedi 17 juin, de 07h à 17h.

Les 5 premiers mètres gratuit et 2€ le mètre supplémentaire

buvette et restauration sur place. Acheux-en-Amiénois Acheux Acheux-en-Amiénois 80560 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0769295860 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0364254494 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T07:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-06-17T07:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00 réderie acheux en amiénois

Détails Catégories d’évènement: Acheux-en-Amiénois, Somme Autres Lieu Acheux-en-Amiénois Adresse Acheux Ville Acheux-en-Amiénois Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois

Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/acheux-en-amienois/

Réderie d’Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois 2023-06-17 was last modified: by Réderie d’Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois 17 juin 2023 Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois

Acheux-en-Amiénois Somme