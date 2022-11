Acheter Courbet

Acheter Courbet, 10 décembre 2022, . Acheter Courbet



2022-12-10 – 2022-12-10 En partenariat avec l’Institut Gustave Courbet

Tout au long de sa carrière, Gustave Courbet n’a eu de cesse d’être le principal promoteur de son œuvre. Malgré une production revendiquant une certaine rupture face aux codes traditionnels, ses œuvres se veulent aussi commerciales.

Grâce à ses acheteurs, dont il préfère le qualificatif « d’actionnaires », Gustave Courbet se mue en artiste entrepreneur, profitant des mutations économiques de la société du XIXe siècle et du développement du marché de l’art pour vendre en dehors des cadres institutionnels. S’entourant de marchands, attisant à dessein la critique, utilisant la photographie pour diffuser son œuvre, Courbet développe une stratégie de marchandisation adaptée à différents types d’acheteurs aux goûts du public, étranger, parisien ou provincial. De son premier cercle intime élargi à ses mécènes, en passant par les galeristes, le maître d’Ornans met en œuvre de multiples canaux pour atteindre son objectif désigné : vendre et vivre de son art.

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet marchand de l’œuvre de Courbet. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

