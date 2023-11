Les Youpi Session d’Oldelaf LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 23 avril 2024, ACHERES.

Les Youpi Session d’Oldelaf LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-04-23 à 20:30 (2024-04-23 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 Comment Oldelaf, le célèbre chanteur de rock de Paris arrive à remplir Le SAX un mardi soir avec un spectacle dont on ne peut rien dire, ou pas grand-chose ! Rien de plus simple, à chaque date son lot de surprises : des artistes connus ou pas assez connus, des reprises ou des chansons originales, de l’humour, de la folie, de l’émotion et des cascades. Ce qui est sûr, c’est que ça se passe au SAX, et nulle part ailleurs ! Oldelaf Oldelaf

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

