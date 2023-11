Jerem La Cordalinge LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 6 avril 2024, ACHERES.

Jerem La Cordalinge LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 11:00 (2024-04-06 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 Ciné-concert d’objets – Dès 4 ans – Durée 45mn Après le magnifique spectacle H2ommes (accueilli en 2015), nous sommes ravis de retrouver l’inventif musicien touche à tout, JereM Boucris. Sur le plateau, les cordes à linge flottent dans l’air. Un musicien-bruiteur à jardin et sous les reliefs d’une tempête de vêtements : un comédien-manipulateur. JereM nous emmène en musique sur le chemin des joies, des rêves, des fantasmes, des peurs et des peines de son enfance. Enchaînant les péripéties, c’est une aventure pleine de tendresse, de magie et de poésie, au gré des objets, des ombres et de la musique. Jerem Jerem

Votre billet est ici

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

10.0

EUR10.0.

Votre billet est ici