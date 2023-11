Secrets de Beatmaker « Photøgraph » LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES Catégories d’Évènement: Achères

Yvelines Secrets de Beatmaker « Photøgraph » LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 27 mars 2024, ACHERES. Secrets de Beatmaker « Photøgraph » LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-03-27 à 14:30 (2024-03-27 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. R-2020-004237, 004385, 004387 Spectacle musical dès 7 ans – Durée : 50 min Secrets de Beatmaker retrace l’histoire de la musique électronique, de ses instruments, de ses genres et de ses techniques. Le public plonge dans un monde aux sonorités étranges dans lequel l’électricité se fait reine. Ce spectacle participatif est joué par le trio PhotØgraph qui évolue avec synthétiseurs, ordinateur, voix, pads électroniques et autres gadgets dont il dévoile les mystères. PHOTØGRAPH PHOTØGRAPH Votre billet est ici LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines 10.0

EUR10.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Achères, Yvelines Autres Lieu LE SAX, ESPACE MUSICAL D'ACHERES Adresse 2 rue des Champs Ville ACHERES Departement Yvelines Lieu Ville LE SAX, ESPACE MUSICAL D'ACHERES latitude longitude 48.95887876242323;2.0656438563557034

LE SAX, ESPACE MUSICAL D'ACHERES ACHERES Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/acheres/