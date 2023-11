Jamais Contents ! Un spectacle carrément Souchon LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 24 mars 2024, ACHERES.

Jamais Contents ! Un spectacle carrément Souchon LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-03-24 à 15:00 (2024-03-24 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 Chanson de 6 à 106 ans – Durée 1h15 J’ai dix ans, Allo maman bobo, Jamais content, Papa Mambo… Rien que les titres de ses chansons révèlent la part d’enfance d’Alain Souchon, comme si le chanteur avait précieusement protégé son âme de rêveur candide sous ses vêtements d’adulte. C’est à son répertoire délicat et enchanteur que la dream-team de Gainsbourg for kids a choisi de s’atteler pour concocter un nouveau spectacle joyeusement inquiet, revisitant les incontournables ( Poulaillers song, Foule sentimentale) et quelques pépites méconnues ( Les oiseaux, Nouveau, Tout m’fait peur) que petits et grands (re)découvriront avec bonheur. Jamais contents, mais terriblement vivants !

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

