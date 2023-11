Cartoons #2 Fred Pallem & le Sacre du Tympan LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES Catégories d’Évènement: Achères

Yvelines Cartoons #2 Fred Pallem & le Sacre du Tympan LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 22 mars 2024, ACHERES. Cartoons #2 Fred Pallem & le Sacre du Tympan LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. R-2020-004237, 004385, 004387 Dès 8 ans – Durée 1h10 Pocahontas rencontrant Les Aristochats, Les Fous du volant poursuivis par Batman ou encore Super Mario Bros télescopant Tom & Jerry, Le Sacre du Tympan continue son exploration de la musique à l’image en portant cette fois son regard sur l’univers du dessin animé. Un spectacle pour toutes les oreilles (petites ou grandes) qui revisite plusieurs décennies de génériques. Une large palette de timbres et d’objets sonores à travers des arrangements jubilatoires écrits pour l’occasion par Fred Pallem et interprétés par 12 superbes musiciens. Attention, première Pépite en ouverture du festival ! Fred Pallem, Le sacre du tympan Fred Pallem, Le sacre du tympan Votre billet est ici LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines 10.0

Détails
Catégories d'Évènement: Achères, Yvelines

