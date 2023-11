Carte Blanche à Batlik LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 9 mars 2024, ACHERES.

Carte Blanche à Batlik LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:30 (2024-03-09 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 Batlik annonce son dernier album suivi de sa dernière tournée et nous en sommes bien tristes ! On a donc imaginé une soirée spéciale, une carte blanche à son honneur. Il fera sa première partie en acoustique et jouera d’anciens morceaux. Suivra son concert avec notamment les chansons de son nouvel album Numero 13 puis il s’entourera de guest pour clore la fête. On a hâte ! Des folk-songs contestataires en guitare voix des débuts jusqu’à la poésie désabusée des derniers albums aux formations plus étoffées, ce « Peter Falk en chemise à fleurs », une guitare à la main, aura fait preuve d’une rare assiduité. Son prochain album, Numero 13, sera le dernier, certes, mais son œuvre restera à jamais dans l’histoire de la chanson. Carte Blanche, Batlik Carte Blanche, Batlik

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

