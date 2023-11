Ladaniva LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 1 mars 2024, ACHERES.

Ladaniva LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-03-01 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LE TRAIN THEATRE (L.138722-138723-138724) présente ce spectacle. Ladaniva est une jeune formation qui marie des touches fraîches de folk arménienne et balkanique aux rythmes d’inspirations lointaines, évoquant parfois les rythmes insulaires des caraïbes, arabes ou ceux du maloya réunionnais. Résolument dansant et contemporain, le sextet répand une musique dynamique, festive, mâtinée de cuivres volubiles et du joli grain de voix de la jeune interprète. Au delà d’un concert, un pur régal pop d’ici et d’ailleurs, une expérience musicale nouvelle. Première partie : Ankinée Numéro téléphone accès PMR : 04.75.57.14.55Information d’accès : Parking Ladaniva Ladaniva

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

19.0

EUR19.0.

