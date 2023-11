Kyrie Kristmanson + No Mad ? LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 3 février 2024, ACHERES.

Kyrie Kristmanson + No Mad ? LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 Kyrie Kristmanson et No mad ? nous invitent à un concert folk, acoustique, éclairé à la bougie, empreint de beauté, de sensualité et de poésie. Ce spectacle se veut au plus près des spectateurs, dans une douce complicité. Il en résulte un moment suspendu, à la fois doux et puissant, d’une rare intensité. Personnalité excentrique à l’univers singulier, Kyrie Kristmanson dévoile sur scène son nouvel album folk, Floralia. Un bouquet de chansons célestes et enivrantes, pour un vibrant hommage à la nature. Avec sa création, Des Oiseaux la nuit, No Mad ? se lance dans un projet tout en finesse et en poésie. Avec simplicité et authenticité, nos cinq musiciens et musiciennes nous parlent de féminin, de générosité, d’humanité, en connexion avec le temps présent. Kyrie Kristmanson, No mad ? Kyrie Kristmanson, No mad ?

Votre billet est ici

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici