3 D – Cie H.M.G. LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 21 janvier 2024, ACHERES.

3 D – Cie H.M.G. LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 17:00 (2024-01-21 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 Création 2017 – Duo de 40 minutes Tout public à partir de 5 ans A la croisée du cirque et de la musique, 3D est une pièce de cirque qui tente l’utilisation exhaustive d’un objet. Cet objet, une sorte de culbuto, un arc de la taille d’un homme, trouve des utilisations complètement farfelues et acrobatiques. Caractérisé entre autres par sa convivialité, le spectacle 3D évolue avec beaucoup d’humour entre cirque chorégraphique, théâtre muet et musique concrète. Un spectacle insolite et poétique, drôle et délicat. Compagnie HMG Compagnie HMG

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

