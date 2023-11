Punk.e.s – Le Sax, Espace Musical d’Achères LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 1 décembre 2023, ACHERES.

Punk.e.s – Le Sax, Espace Musical d’Achères LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 De Rachel Arditi et Justine Heynemann Spectacle musical à partir de 10 ans – Durée : 1H30 C’est l’histoire fulgurante (de 1976 à 1979) du premier groupe de punk féminin anglais : Les Slits. Dans la plus pure tradition des comédies anglaises, à l’instar de The Full Monty ou des Virtuoses, elles transforment leur humiliation en victoire. En découvrant cette histoire, les parents, les grands-parents renoueront avec leurs espérances d’enfants et les jeunes s’identifieront à la vitalité des personnages, leur culot, leur volonté de changer les mentalités. Punk.e.s de Rachel Arditi et Justine Heynemann Punk.e.s de Rachel Arditi et Justine Heynemann

Votre billet est ici

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

10.0

EUR10.0.

