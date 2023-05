MARCHE POPULAIRE IVV 2023 24A rue de Wiesviller, 18 mai 2023, Achen.

L’association de course à pied d’Achen organise la 29ème Marche Populaire internationale.

Nous proposons 2 parcours : le premier parcours de 5 km est adapté aux personnes à mobilité réduite. Le 10 kilomètres traversera champs et forêts.

Les départs et arrivées se feront au Foyer Socio Educatif d’Achen. De 6h à 12h pour les départs et 16h pour l’arrivée.

Le prix de l’inscription est de 3 euros par marcheur.

Venez nombreux, une coupe sera remise à tous les groupes de plus de 25 marcheurs !

Des boissons et petites collations seront disponibles aux points de contrôle.

Restauration et rafraîchissement seront assurés à l’arrivée.

Pour tout renseignement s’adresser à Grégory Muller.

En espérant que le temps nous soit favorable, l’Arun vous souhaite un agréable moment parmi nous.. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-18 16:00:00. 3 EUR.

24A rue de Wiesviller Foyer Socio-Educatif

Achen 57412 Moselle Grand Est



The Achen Running Association is organizing the 29th International Popular Walk.

We propose 2 courses: the first course of 5 km is adapted to people with reduced mobility. The 10 kilometers will cross fields and forests.

Departures and arrivals will be at the Foyer Socio Educatif of Achen. From 6am to 12pm for the departures and 4pm for the arrival.

The registration fee is 3 euros per walker.

Come in large numbers, a cup will be given to all groups of more than 25 walkers!

Drinks and snacks will be available at the checkpoints.

Food and refreshments will be provided at the finish.

For any information please contact Grégory Muller.

Hoping that the weather will be favorable to us, the Arun wishes you a pleasant moment among us.

La Asociación de Corredores Achen organiza la 29ª Marcha Popular Internacional.

Ofrecemos 2 recorridos: el primero de 5 km es apto para personas con movilidad reducida. El recorrido de 10 km discurrirá por campos y bosques.

La salida y la meta estarán en el Foyer Socio Educatif d’Achen. De 6h a 12h para la salida y 16h para la llegada.

La cuota de inscripción es de 3 euros por caminante.

Se obsequiará con una copa a todos los grupos de más de 25 senderistas

Habrá bebidas y tentempiés en los puntos de control.

En la meta habrá comida y refrescos.

Para más información, póngase en contacto con Grégory Muller.

Esperando que el tiempo sea favorable, el Arun le desea una agradable estancia con nosotros.

Der Laufverein Achen organisiert den 29. internationalen Volksmarsch.

Wir bieten 2 Strecken an: Die erste Strecke von 5 Kilometern ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Die 10 Kilometer lange Strecke wird durch Felder und Wälder führen.

Start und Ziel befinden sich am Foyer Socio Educatif d’Achen. Von 6:00 bis 12:00 Uhr für den Start und 16:00 Uhr für die Ankunft.

Die Anmeldegebühr beträgt 3 Euro pro Wanderer.

Kommen Sie zahlreich, alle Gruppen mit mehr als 25 Wanderern erhalten einen Pokal!

An den Kontrollpunkten werden Getränke und kleine Snacks erhältlich sein.

Am Ziel wird für Verpflegung und Erfrischungen gesorgt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Grégory Muller.

In der Hoffnung, dass das Wetter uns wohlgesonnen ist, wünscht Ihnen der Arun eine angenehme Zeit bei uns.

