Job Dating en restauration rapide ACF (Alternance Conseil Formation) Bordeaux

Gironde

Job Dating en restauration rapide ACF (Alternance Conseil Formation), 15 mars 2023, Bordeaux. Job Dating en restauration rapide Mercredi 15 mars, 11h00 ACF (Alternance Conseil Formation) Gratuit ACF (Alternance Conseil Formation) te propose un jobdating pour des postes Employé·e Polyvalent·e en CDD ou CDI (au choix) de temps partiel de 24h au départ. mercredi 15 mars de 11h à 13h 125 rue Georges Bonnac à Bordeaux Formation courte d’un mois (3 semaines de formation théorique + 2 semaines en restaurant).

Intégralement prise en charge par Pôle Emploi.

Pré-requis : être enregistré·e à Pôle Emploi

Démarrage formation : lundi 20 mars 2023 Pour s’inscrire : 06 72 65 61 19 ACF (Alternance Conseil Formation) 125 rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T11:00:00+01:00 – 2023-03-15T13:00:00+01:00

