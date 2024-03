ACDI Tribute ACDC & – SNGAGGLETOOTH Tribute MOTORHEAD & ACDI ESPACE RIED BRUN Muntzenheim, samedi 1 juin 2024.

SNAGGLETOOTH Tribute MOTORHEAD : Il ne s’agit pas de copier MOTÖRHEAD ou de concourir au « LEMMY LOOK AWARD ». NON, il s’agit de MOTÖRHEAD , de leur son, de leur énergie, de leur Rock’n Roll implacable et impitoyable. Il s’agit de la musique de MOTÖRHEAD , ni plus, ni moins.SNAGGLETOOTH de Freiburg (De) n’est pas seulement un groupe de reprises de MOTÖRHEAD , il joue comme si sa vie en dépendait. Il n’y a aucun désir d’autopromotion, après tout, personne d’autre ne peut être MOTÖRHEAD . Fermez les yeux, ouvrez les oreilles c’est MOTÖRHEAD , intense et sans compromis ! SNAGGLETOOTH est probablement l’un des meilleurs groupes hommage à MOTÖRHEAD de notre époque ! Montez le son à 11 et laissez l’« OVERKILL » commencer !ACDI Tribute ACDC : Le projet AC/DI, hommage à AC/DC, est né en novembre 2010 et propose les chansons les plus emblématiques et les plus marquantes de l’histoire d’AC/DC reconnu comme l’une des icônes mondiales du hard rock. Au cours de toutes ces années, AC/DI a été crédité comme meilleur AC/DC Tribute en Italie. La ressemblance vocale avec le chanteur Brian Johnson, le son, la mise en scène est digne de leur prestigieux modèle australien. Le groupe se présente avec un line-up composé de 5 éléments tout comme celui d’AC/DC qui se métamorphosent fidèlement à l’original autant musicalement que scéniquement, en particulier dans les attitudes et le jeu d’Angus Young. Les performances du groupe obtiennent toujours l’adhésion du public, satisfaisant ainsi à la fois les nostalgiques de la première heure et les fans de la dernière heure. Après deux passages enflammés en 2021 et 2022 au Grillen à Colmar, ACDI avec son BIG SHOW sera la tête d’affiche de cette première Hard Rock Session dans le cadre du Rock’m Ried Festival 2024 …. Cordialement, Patrick GEORGENTHUMPAGEO Productions

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-06-01 à 19:00

Réservez votre billet ici

ESPACE RIED BRUN 24 RUE VAUBAN 68320 Muntzenheim 68