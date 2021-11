Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Accuse-moi si tu peux Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 9 € (étudiants, chercheurs d'emploi, RSA, carte Cezam, carte Blanche, groupe 8 personnes minimum. Un justificatif vous sera demandé à la billetterie)

Trois prisonniers sont condamnés à la peine capitale. Appelés au parloir, ils se confient tour à tour sur leur vie et retracent les faits qui les ont amenés à leur incarcération. Mais quels crimes ont-ils commis ? Dans cette pièce improvisée, les comédiens ne savent pas de quoi ils sont coupables, mais connaîtront les méfaits de leurs acolytes. Complice, le public est omniscient et connaît tout de ce qui a mené les accusés à leur perte. Qui sera le plus habile pour ne pas tomber dans les pièges tendus par ses camarades ? Mis en scène par Pierre Poitier, ce spectacle se veut profondément comique, avec un humour simple pour des rires grinçants, mortels et tragiques.

Fabrique à Impros (La)
14 rue de l'Arche Sèche
Centre-ville Nantes 44000

