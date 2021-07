“ACCUMULSIVES” Tréguier, 7 août 2021, Tréguier.

"ACCUMULSIVES" 2021-08-07 11:00:00 – 2021-08-25 19:30:00 Galerie l'Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

La deuxième exposition de l’été présente deux artistes aux œuvres insolites. Guidées par un même élan d’accumulation compulsive, mais au moyen de supports différents, plastique pour la première et textile pour l’autre, Kenza Kabbaj et Sophie Lomètre traduisent la spontanéité de leur art par la juxtaposition de détails singuliers. Une même énergie anime leurs empreintes colorées. Si Kenza pratique à sa manière l’économie circulaire en recyclant de manière inattendue le plastique, notamment celui venu du domaine médical, Sophie elle, utilise le tissu et le fil pour en faire de vraies peintures en déchirant, découpant et recousant fragments de toiles et de fibres. Une même énergie anime leurs empreintes colorées.

loiseausablier@gmail.com http://www.loiseausablier.com/

dernière mise à jour : 2021-07-26