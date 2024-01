Accumulation & Landing Panzoult, samedi 17 février 2024.

Accumulation & Landing Panzoult Indre-et-Loire

Accumulation Deux corps allongés, presque immobiles, commencent à s’animer dans un mouvement de rotation très lent. La vitesse augmente, les gestes naissent, grandissent et se développent. La chorégraphie s’intensifie, les directions se multiplient, les trajectoires sont de plus en plus complexes, les variations de

plus en plus intenses. Les danseurs se rapprochent, tourbillonnent, rentrent dans un état de transe avant de se séparer pour revenir au point de départ. Landing Ce spectacle met en scène deux danseuses où la chute devient le moteur de la chorégraphie. Les deux femmes dansent, volent, tombent et se relèvent avec grâce, émotion et énergie. La gravité et l’envol se répondent. Les corps évoluent ensemble, en suspension.11 EUR.

14 Route de Chinon

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire secretariat-culture@cc-tvv.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17



