Accumulation Landing Odyssée, 20 février 2022, Orvault.

2022-02-20 Placement libre

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non de 7€ à 11€ Tout public Placement libre

Voilà près de 15 ans que la compagnie X-Press et son directeur artistique, Abderzak Houmi, essaiment les scènes de leur hip-hop poétique et contemporain. Depuis ses premiers pas, la danse d’X Press se caractérise par une créativité débordante, une fulgurante précision et une grande générosité rendant les pièces accessibles et ouvertes au plus grand nombre.Pour ce rendez-vous à l’Odyssée, Abderzak Houmi présente deux pièces : Accumulation, deux danseurs dans des mouvements enivrants, des rythmes tournoyants, des gestes fulgurants, des tensions et des répits pour une pièce tout en poésie, et Landing, un duo circassien-danseur où la chute devient le moteur de la chorégraphie, entre gravité et envol. Deux spectacles de danse à couper le souffle, d’une esthétique travaillée et poétique. Compagnie X-PressChorégraphe : Abderzak HoumiAccumulation avec : Bel Abbes Fézazi et Clément JamesLanding avec : Eddy Djebarat et Edwin Condette

Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://www.facebook.com/orvault.culture