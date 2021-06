Gien Gien Gien, Loiret Accueils de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté des Communes Giennoises Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret En recherche d’activités pour les enfants pendant les vacances, alors n’hésitez plus, inscriptions jusqu’au 30 juin pour le mois de juillet et jusqu’au 21 juillet pour le mois d’août.

Renseignements auprès de l’ALSH de Gien au 02.38.38.03.73 ou may-soua-moua@wanadoo.fr.

Les programmes d’activités seront prochainement disponibles sur le www.legiennois.fr. ACCUEILS DE LOISIRS

Pour les vacances d’été, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté des Communes Giennoises accueillent les enfants âgés de 3 à 11 ans ! Parents, grands parents, inscrivez vos enfants ou petits enfants. may-soua-moua@wanadoo.fr +33 2 38 38 03 73 https://www.legiennois.fr/ ACCUEILS DE LOISIRS

