Accueillir l’étranger : les nouvelles mobilisations citoyennes Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Accueillir l’étranger : les nouvelles mobilisations citoyennes Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui, 28 mars 2022, Orléans. Accueillir l’étranger : les nouvelles mobilisations citoyennes

Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui, le lundi 28 mars à 20:00

Depuis plus de cinq ans, le retour en visibilité des campements d’étrangers et la médiatisation des tentatives de passage en Europe et des morts aux frontières, ont suscité de nouvelles mobilisations citoyennes aux côtés des exilés. Parmi celles-ci, leur hébergement solidaire a pris de l’ampleur sur le territoire métropolitain. Après un rapide panorama de ce qui s’est mis en place depuis 2015 en France, Evangeline MASSON DIEZ passera en revue les difficultés et les richesses des relations que font naître ces hébergements citoyens.

Libre participation aux frais.

Conférence débat par Mme Masson-Diez, sociologue, de l’institut Convergences Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T20:00:00 2022-03-28T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Adresse 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Orléans Departement Loiret

Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Accueillir l’étranger : les nouvelles mobilisations citoyennes Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui 2022-03-28 was last modified: by Accueillir l’étranger : les nouvelles mobilisations citoyennes Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui 28 mars 2022 Auditorium de la Médiathèque d'Orléans - Marcel Reggui Orléans orléans

Orléans Loiret