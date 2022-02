Accueillir le printemps Holom, 19 mars 2022, Bordeaux.

Accueillir le printemps

Holom, le samedi 19 mars à 15:00

**A la veille de l’équinoxe de printemps, nous allons nous préparer à accueillir ses énergies.** Dire au revoir à l’introspection que nous a offert l’hiver et pleinement saluer le renouveau du printemps. Cette période nous invite à entrer de nouveau en mouvement, à préparer notre jardin et à planter quelques graines, aussi bien dans la matière (faire son potager si on en a un) que dans notre corps, notre esprit (mettre en place des porjets, se mettre en action pour quelque chose qui nous est important). **Pourquoi le yoga pour le printemps ?** Tout comme nous faisons le grand nettoyage dans notre maison, aussi appelé « nettoyage de printemps », nous allons, également faire circuler les énergies, nous purifier intérieurement et, peut-être délaisser ce qui ne nous convient plus, afin de renaître. On débutera par une courte méditation suivie d’un échauffement, puis nous entamerons la partie principal du cours dans un flow doux mais énergique et enfin, nous terminerons par une relaxation, accompagné de musique. **Qu’est-ce que le Vinyasa?** Le yoga vinyasa est une pratique dynamique alliant le souffle et le mouvement, chaque mouvement est accompagner d’une inspiration ou d’une expiration. L’important de se reconnecter a son prana, sa respiration en plein mouvement nous permet d’y mettre de la conscience et ainsi mieux approvisioner nos cellules d’oxygène. **En pratique :** Tout est déjà sur place, vous n’avez besoin que de vous! Toutefois, si vous avez envie d’être dans un cocon lors de la relaxation, vous pouvez apporter un plaide ou un couverture. **Autres infos:** * Le cours est à 40€ par personnes * Cours sur inscription seulement * Les places sont limité à 4 * Le cours est accessible à tout les niveaux SI vous avez des questions, n’hésitez pas un m’envoyer un mail via [[haze.marine.pro@gmail.com](mailto:haze.marine.pro@gmail.com)](mailto:haze.marine.pro@gmail.com). Je serais ravie de vous accueillir au sein de ce cours. Je vous souhaite une magnifique journée. Marine [[https://www.hazemarine.com](https://www.hazemarine.com)](https://www.hazemarine.com)

Cours est sur inscription à 40 euros par personnes.

C’est l’équinoxe : accueillez le printemps avec un cours de yoga Vinyasa

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



