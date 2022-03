Accueillir l’autre ou être accueilli-e, c’est quoi pour toi? BIJ – Mission Locale de la Saintonge Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Accueillir l’autre ou être accueilli-e, c’est quoi pour toi? BIJ – Mission Locale de la Saintonge, 21 mars 2022, Saintes. Accueillir l’autre ou être accueilli-e, c’est quoi pour toi?

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à BIJ – Mission Locale de la Saintonge

Le Bureau Info Jeunesse vous invite sur l’espace d’accueil de la Mission Locale de Saintonge à répondre à ces 2 questions “accueillir l’autre et/ou être accueilli-e, c’est quoi pour toi?” Ce “porteur de paroles” alimentera un projet d’exposition porté par les membres du réseau d’accueil et de solidarité avec les personnes étrangères

entrée libre

Porteur de paroles sur le thème de l’accueil BIJ – Mission Locale de la Saintonge 15, rue St Eutrope 17100 SAINTES Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T13:30:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T12:30:00;2022-03-22T13:30:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T12:30:00;2022-03-23T13:30:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T12:30:00;2022-03-24T13:30:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T12:30:00;2022-03-25T13:30:00 2022-03-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu BIJ - Mission Locale de la Saintonge Adresse 15, rue St Eutrope 17100 SAINTES Ville Saintes lieuville BIJ - Mission Locale de la Saintonge Saintes Departement Charente-Maritime

BIJ - Mission Locale de la Saintonge Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Accueillir l’autre ou être accueilli-e, c’est quoi pour toi? BIJ – Mission Locale de la Saintonge 2022-03-21 was last modified: by Accueillir l’autre ou être accueilli-e, c’est quoi pour toi? BIJ – Mission Locale de la Saintonge BIJ - Mission Locale de la Saintonge 21 mars 2022 BIJ - Mission Locale de la Saintonge Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime