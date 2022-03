Accueillir la biodiversité au jardin Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Accueillir la biodiversité au jardin Carentan-les-Marais, 17 avril 2022, Carentan-les-Marais. Accueillir la biodiversité au jardin Carentan-les-Marais

2022-04-17 15:00:00 – 2022-04-17 16:30:00

Carentan-les-Marais Manche Animation dans la cadre de l’École des Envolées – Parcours Espaces protégés.

Aménager son jardin pour accueillir la biodiversité :

nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes… Animation dans la cadre de l’École des Envolées – Parcours Espaces protégés.

Aménager son jardin pour accueillir la biodiversité :

nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes… accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 https://parc-cotentin-bessin.fr/ Animation dans la cadre de l’École des Envolées – Parcours Espaces protégés.

Aménager son jardin pour accueillir la biodiversité :

nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes… Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-02-20 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Ville Carentan-les-Marais lieuville Carentan-les-Marais Departement Manche

Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carentan-les-marais/

Accueillir la biodiversité au jardin Carentan-les-Marais 2022-04-17 was last modified: by Accueillir la biodiversité au jardin Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais 17 avril 2022 Carentan-les-Marais manche

Carentan-les-Marais Manche