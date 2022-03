Accueillir la biodiversité au jardin Belin-Béliet, 24 avril 2022, Belin-Béliet.

Accueillir la biodiversité au jardin Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

2022-04-24 14:00:00 – 2022-04-24 16:00:00 Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet

7 EUR Découvrir les différents groupes d’animaux concernés, et réaliser un micro habitat.

Qu’est-ce que la biodiversité ? En quoi est-elle importante ? Quel est son l’intérêt pour le jardin ? Comment observer, aménager, et entretenir son jardin pour favoriser la biodiversité ? Comment utiliser les ressources du milieu ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir sur la Ferme.

Au programme, visite des cultures et des jardins de présentation avec des exemples concrets pour laisser une large place à la faune et à la flore locales, découverte des différents groupes faunistiques favorisés selon la gestion, et réalisation d’un « micro habitat » à emporter.

Découvrir les différents groupes d’animaux concernés, et réaliser un micro habitat.

Qu’est-ce que la biodiversité ? En quoi est-elle importante ? Quel est son l’intérêt pour le jardin ? Comment observer, aménager, et entretenir son jardin pour favoriser la biodiversité ? Comment utiliser les ressources du milieu ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir sur la Ferme.

Au programme, visite des cultures et des jardins de présentation avec des exemples concrets pour laisser une large place à la faune et à la flore locales, découverte des différents groupes faunistiques favorisés selon la gestion, et réalisation d’un « micro habitat » à emporter.

+33 6 28 17 61 44

Découvrir les différents groupes d’animaux concernés, et réaliser un micro habitat.

Qu’est-ce que la biodiversité ? En quoi est-elle importante ? Quel est son l’intérêt pour le jardin ? Comment observer, aménager, et entretenir son jardin pour favoriser la biodiversité ? Comment utiliser les ressources du milieu ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir sur la Ferme.

Au programme, visite des cultures et des jardins de présentation avec des exemples concrets pour laisser une large place à la faune et à la flore locales, découverte des différents groupes faunistiques favorisés selon la gestion, et réalisation d’un « micro habitat » à emporter.

ferme des bleuets

Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-02-21 par OT Val de l’Eyre