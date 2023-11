Portes ouvertes de l’accueil Ste-Elisabeth Accueil Ste Elisabeth Saint-Palais, 18 novembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Vente de patisseries, confitures, ouvrages, bourse aux jouets, bourriche. A 15h : théâtre par les résidents du Foyer de vie, puis 100 ans en chansons à la chapellepar les résidents de l’EHPAD..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:30:00. EUR.

Accueil Ste Elisabeth Rue Théodore d’Arthez

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sale of pastries, jams, books, toy market, gift basket. At 3pm: theater by Foyer de vie residents, followed by 100 years in song at the chapel by EHPAD residents.

Venta de pasteles, mermeladas, libros, juguetes y golosinas. A las 15:00 h: teatro a cargo de los residentes del Foyer de vie, seguido de 100 años cantados en la capilla por los residentes del EHPAD.

Verkauf von Patisserie, Marmelade, Büchern, Spielzeugbörse, Bourriche. Um 15 Uhr: Theater von den Bewohnern des Foyer de vie, anschließend 100 Jahre in Liedern in der Kapelle von den Bewohnern des EHPAD.

