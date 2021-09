Seignosse Réserve Naturelle de l'Etang Noir Landes, Seignosse Accueil posté sur ponton d’observation Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse Catégories d’évènement: Landes

le samedi 2 octobre à 09:00 Gratuit

Un garde naturaliste posté sur un des deux pontons vous accueillera pour partager des observations, échanger et vous informer sur les missions menées au sein de la réserve naturelle de l’Etang Noir Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Av du parc des sports 40510 Seignosse Seignosse Landes

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00

