Accueil posté « Les oiseaux à Izadia », 20 août 2022, .

Accueil posté « Les oiseaux à Izadia »



2022-08-20 – 2022-08-20

EUR 0 Au détour du sentier, partez à la rencontre du guide naturaliste qui vous proposera un atelier d’observation pour tenter d’en savoir plus sur les oiseaux marins, passereaux, côtiers, des parcs et jardins… Et notamment comment les reconnaître et découvrir leurs milieux de vie ?

Au détour du sentier, partez à la rencontre du guide naturaliste qui vous proposera un atelier d’observation pour tenter d’en savoir plus sur les oiseaux marins, passereaux, côtiers, des parcs et jardins… Et notamment comment les reconnaître et découvrir leurs milieux de vie ?

Au détour du sentier, partez à la rencontre du guide naturaliste qui vous proposera un atelier d’observation pour tenter d’en savoir plus sur les oiseaux marins, passereaux, côtiers, des parcs et jardins… Et notamment comment les reconnaître et découvrir leurs milieux de vie ?

©Izadia

dernière mise à jour : 2022-06-24 par