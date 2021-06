Conflans-Sainte-Honorine Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Accueil personnalisé des visiteurs avec des ambiances sonores et lumineuses Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Musée de la batellerie et des voies navigables, le samedi 3 juillet à 19:00

Le **musée** et le **grand cellier** serons ouverts de **19h à 22h30**. Un accueil personalisé des visiteurs sera organisé avec des ambiances **sonores** et **lumineuses**.

Visite du Cellier et du musée avec des ambiances sonores et lumineuses Musée de la batellerie et des voies navigables 3 place Jules Gévelot 78700 Conflans Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:30:00

