Accueil Paysan La Salle Verte Domagné Catégories d’évènement: Domagné

Ille-et-Vilaine

Accueil Paysan La Salle Verte, 10 mars 2022, Domagné. Accueil Paysan

du jeudi 10 mars au jeudi 31 mars à La Salle Verte

Venez découvrir ou redécouvrir le petit paradis de **Christine Desille à la salle verte dans la commune de Domagné.** À la clé une rencontre chaleureuse et un programme à la carte ! Echanges autour des plantes et de leurs vertus, visite du lieu et de son histoire, rencontre avec ses habitants (poules, chèvres, chat, hirondelles…) et dégustation de jus de pomme en musique ! **Les Jeudis suivants de 14h à 17h : les 10, 17, 24 et 31 mars 2022 !** Si vous avez envie de vous évadez en bonne compagnie, une demi journée ou sur plusieurs rencontres, inscrivez-vous!

Inscription

Bistrot Mémoire Rennais La Salle Verte 35113 Domagné Domagné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Domagné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Salle Verte Adresse 35113 Domagné Ville Domagné lieuville La Salle Verte Domagné Departement Ille-et-Vilaine

La Salle Verte Domagné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domagne/

Accueil Paysan La Salle Verte 2022-03-10 was last modified: by Accueil Paysan La Salle Verte La Salle Verte 10 mars 2022 Domagné La Salle Verte Domagné

Domagné Ille-et-Vilaine