La Toussaint à Coly-Saint-Amand Accueil Patrimoine Coly-Saint-Amand, 23 octobre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Ateliers manuels et créatifs à 14h les mardis, jeudis et vendredis. A partir de 6 ans. A faire en solo, entre amis ou en famille !

Visites guidées de l’abbatiale : Du lundi au vendredi à 16h. Environ 1h. Participation libre..

2023-10-23 fin : 2023-11-03 12:15:00. .

Accueil Patrimoine

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Manual and creative workshops at 2pm on Tuesdays, Thursdays and Fridays. Ages 6 and up. Solo, with friends or family!

Guided tours of the abbey church: Monday to Friday at 4pm. Approx. 1 hour. Free admission.

Talleres de manualidades y creatividad a las 14 h los martes, jueves y viernes. A partir de 6 años. Hazlo solo, con amigos o en familia

Visitas guiadas a la abadía: de lunes a viernes a las 16 h. Aproximadamente 1 hora. Entrada gratuita.

Handarbeits- und Kreativworkshops um 14 Uhr dienstags, donnerstags und freitags. Ab 6 Jahren. Allein, mit Freunden oder der ganzen Familie zu machen!

Führungen durch die Abteikirche: Montag bis Freitag um 16 Uhr. Etwa eine Stunde lang. Kostenlose Teilnahme.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère