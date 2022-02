Accueil par les enfants, parents et enseignants Jardin de Vie Celles Catégories d’évènement: Celles

Visite guidée par les enfants, les parents, les enseignants (selon les horaires) pour aider le visiteur à appréhender les diverses facettes du jardin (station météo, table d’orientation, cadran solaire, observatoire à oiseaux, abri à insectes géant, pergola musique, classe dehors…) ainsi que leur fonctionnement pédagogique. Exposition du travail réalisé tout au long de l’année scolaire autour du jardin, le projet pédagogique de l’année, l’historique du jardin.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:00:00

