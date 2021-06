Beauvais Maladrerie Saint-Lazare Beauvais, Oise Accueil par des mini-guides Maladrerie Saint-Lazare Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Accueil par des mini-guides Maladrerie Saint-Lazare, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Beauvais. Accueil par des mini-guides

Maladrerie Saint-Lazare, le vendredi 17 septembre à 14:00 Entrée libre

Dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine », les enfants du café culturel et ludique LE TCHO CAFÉ vous réservent un accueil particulier et vous guideront sur le site de la Maladrerie. Maladrerie Saint-Lazare 203 rue de Paris – 60000 Beauvais Beauvais Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Maladrerie Saint-Lazare Adresse 203 rue de Paris - 60000 Beauvais Ville Beauvais lieuville Maladrerie Saint-Lazare Beauvais