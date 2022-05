Accueil musical au Col d’Urbeis Neuve-Église Neuve-Église Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Neuve-Église

Accueil musical au Col d’Urbeis Neuve-Église, 21 août 2022, Neuve-Église. Accueil musical au Col d’Urbeis Neuve-Église

2022-08-21 – 2022-08-21

Neuve-Église Bas-Rhin EUR Dans le cadre du festival musical “Passeurs de Musique” vous est proposé un accueil musical au Col d’Urbeis avant de découvrir, ou redécouvrir, le “sentier de la résistance et de la Liberté”. Cet accueil musical vous sera proposé par les stagiaires violonistes de l’académie. A 09h00, début de cette journée avec l’accueil musical. A 09h30, départ pour une randonnée d’environ 12 km et une durée de 5h00, avec du dénivelé, sur le sentier de la résistance et de la Liberté”. Cette randonnée sera commentée par les membres du Souvenir Français. Une participation de 5€ vous sera demandée par le Souvenir français pour l’entretient du Chemin de la résistance. Repas tiré du sac. Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire à cette animation auprès de notre office de Tourisme. Prévoir des vêtements en fonction de la météo.

Le parcours demande une bonne condition physique. Dans le cadre du festival musical “Passeurs de Musique” vous est proposé un accueil musical au Col d’Urbeis avant de découvrir, ou redécouvrir, le “sentier de la résistance et de la Liberté”. Cet accueil musical vous sera proposé par les stagiaires violonistes de l’académie. A 09h00, début de cette journée avec l’accueil musical. A 09h30, départ pour une randonnée d’environ 12 km et une durée de 5h00, avec du dénivelé, sur le sentier de la résistance et de la Liberté”. Cette randonnée sera commentée par les membres du Souvenir Français. Une participation de 5€ vous sera demandée par le Souvenir français pour l’entretient du Chemin de la résistance. Repas tiré du sac. Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire à cette animation auprès de notre office de Tourisme. Neuve-Église

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Neuve-Église Autres Lieu Neuve-Église Adresse Ville Neuve-Église lieuville Neuve-Église Departement Bas-Rhin

Accueil musical au Col d’Urbeis Neuve-Église 2022-08-21 was last modified: by Accueil musical au Col d’Urbeis Neuve-Église Neuve-Église 21 août 2022 Bas-Rhin Neuve-Église

Neuve-Église Bas-Rhin