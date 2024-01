ACCUEIL LOISIRS FAMILLES Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Paris, samedi 13 janvier 2024.

Du samedi 13 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Informations et réservations au 01 42 05 18 39

Nous vous proposons de débuter cette nouvelle année avec nous et en famille autour d’un programme varié et riche en propositions :

Jeux de société, Micro-Folie, sorties au théâtre et diverses animations.

(sur réservation auprès du centre).

Public : enfants et adultes.

Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 Paris

Contact : +33142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.facebook.com/people/Actisce-centre-Paris-Anim-Rachid-Taha/100064690731185/ https://www.facebook.com/people/Actisce-centre-Paris-Anim-Rachid-Taha/100064690731185/ https://www.actisce.eu/event-details/accueil-loisirs-famille-2024-01-13-14-00

