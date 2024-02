Accueil Loisirs Familles au centre Paris Anim’ Rachid Taha Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Paris, samedi 3 février 2024.

Du samedi 03 février 2024 au jeudi 22 février 2024 :

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit sous condition

Le centre Paris Anim’ Rachid Taha propose une programmation d’accueil loisirs famille du mois de février avec des sorties au théâtre, expos, activités manuelles etc..

Sorties familles et activités,

Les réservations se font par téléphone au directement au centre paris anim Rachid Taha

Au programme nouvel an chinois, visites et ateliers, Institut du monde arabe, et maif social club

Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018

Contact : +33142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.facebook.com/people/Actisce-centre-Paris-Anim-Rachid-Taha/100064690731185/ https://www.facebook.com/people/Actisce-centre-Paris-Anim-Rachid-Taha/100064690731185/ www.animactisce.org

c