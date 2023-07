Atelier linogravure Accueil Jeunes de Nolay Cirey-lès-Nolay Catégories d’Évènement: Cirey-lès-Nolay

Côte-d'Or Atelier linogravure Accueil Jeunes de Nolay Cirey-lès-Nolay, 28 août 2023, Cirey-lès-Nolay. Atelier linogravure 28 et 29 août Accueil Jeunes de Nolay Les inscriptions se font auprès de l’accueil jeunes de Nolay. L’association CCulte! propose aux jeunes (11-17 ans) de Nolay et alentours une semaine d’ateliers linogravure avec l’artiste FASP, en commun avec des jeunes du CPH de Quetigny. Au programme : découverte et pratique de la linogravure autour du patrimoine local (halles de Nolay et Dijon). Accueil Jeunes de Nolay 1 rue Max Monthelie, 21340 Nolay Cirey-lès-Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 96 40 79 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:15:00+02:00 – 2023-08-28T15:45:00+02:00

2023-08-29T10:15:00+02:00 – 2023-08-29T15:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cirey-lès-Nolay, Côte-d'Or Autres Lieu Accueil Jeunes de Nolay Adresse 1 rue Max Monthelie, 21340 Nolay Ville Cirey-lès-Nolay Departement Côte-d'Or Lieu Ville Accueil Jeunes de Nolay Cirey-lès-Nolay

Accueil Jeunes de Nolay Cirey-lès-Nolay Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cirey-les-nolay/