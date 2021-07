Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs, Jura Accueil gratuit des scolaires à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Jura

Accueil gratuit des scolaires à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs, 17 septembre 2021, Clairvaux-les-Lacs. Accueil gratuit des scolaires à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs

Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs, le vendredi 17 septembre à 09:00

Comme chaque année à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Espace Archéologique ouvre gratuitement ses portes aux écoles le vendredi. Appelez-nous pour réserver votre créneau pour une visite guidée de l’exposition, adaptée au niveau de vos élèves.

Gratuit. Visite guidée de 45 minutes sur inscription.

Accompagnés de Juliette venez découvrir gratuitement avec votre classe la vie quotidienne des premiers villageois jurassiens préhistoriques Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs 9 rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs, Jura Autres Lieu Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Adresse 9 rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs Ville Clairvaux-les-Lacs lieuville Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs