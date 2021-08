La Ferté-Hauterive La Ferté-Hauterive Allier, La Ferté-Hauterive Accueil gourmand et Découverte des bords de l’Allier La Ferté-Hauterive La Ferté-Hauterive Catégories d’évènement: Allier

Accueil gourmand et Découverte des bords de l'Allier 2021-08-20

La Ferté-Hauterive Allier La Ferté-Hauterive Découverte des bords de l’Allier – circuit de 9 km. Arrivée au pont de Châtel – inscription sur place – Chaussures de marche fortement recommandées – rafraîchissement à mi parcours. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

