du mercredi 7 juillet au jeudi 26 août à Service Petite Enfance et Parentalité Gratuit, sur inscription

Espace de jeu et jouets dédié aux familles ayant des enfants de moins de 4 ans Service Petite Enfance et Parentalité Rue des droits de l’enfant, 33130 BEGLES Bègles Terres Neuves Gironde

2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T11:00:00;2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T11:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T11:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T11:00:00;2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T11:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T11:00:00;2021-07-28T16:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T11:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T11:00:00;2021-08-04T16:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T11:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T11:00:00;2021-08-11T16:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T11:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T11:00:00;2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T11:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T11:00:00;2021-08-25T16:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T11:00:00

