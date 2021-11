Joinville-le-Pont 6 bis rue Henri Vel Durand Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Accueil Enfants-Parents 6 bis rue Henri Vel Durand Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Accueil Enfants-Parents 6 bis rue Henri Vel Durand, 20 novembre 2021, Joinville-le-Pont. Accueil Enfants-Parents

6 bis rue Henri Vel Durand, le samedi 20 novembre à 09:15

Profitez d’un espace convivial qui accueille de manière libre et sans inscription, les enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents. L’idée de cette structure est d’offrir un espace ludique aux enfants et un lieu de parole aux parents. L’espace est animé par 2 professionnelles formées et à votre écoute !

Entrée libre

Rendez-vous le samedi 20 novembre pour le prochain accueil enfants-parents ! 6 bis rue Henri Vel Durand 6 rue Henri Vel Durand Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:15:00 2021-11-20T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu 6 bis rue Henri Vel Durand Adresse 6 rue Henri Vel Durand Ville Joinville-le-Pont lieuville 6 bis rue Henri Vel Durand Joinville-le-Pont