Chevrières Ferme des 4 Saisons Chevrières, Oise Accueil du public à la découverte de la biodiversité agricole et de la production maraîchère Ferme des 4 Saisons Chevrières Catégories d’évènement: Chevrières

Oise

Accueil du public à la découverte de la biodiversité agricole et de la production maraîchère Ferme des 4 Saisons, 19 juin 2021-19 juin 2021, Chevrières. Accueil du public à la découverte de la biodiversité agricole et de la production maraîchère

Ferme des 4 Saisons, le samedi 19 juin à 10:00

Une balade guidée en famille à la découverte de la biodiversité agricole. Plusieurs parcours proposés de 2 à 3 kilomètres Boutique à la ferme Masque obligatoire avec distanciation sociale

Sur inscription

Découverte de la Ferme des 4 Saisons avec sa production maraîchère et ses animaux Ferme des 4 Saisons 597 rue de Beauvais 60710 Chevrières Chevrières Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chevrières, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferme des 4 Saisons Adresse 597 rue de Beauvais 60710 Chevrières Ville Chevrières lieuville Ferme des 4 Saisons Chevrières