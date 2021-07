ACCUEIL DES VACANCIERS – CHAPITRE EXCEPTIONNEL Le Val-d’Ajol, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Le Val-d'Ajol.

ACCUEIL DES VACANCIERS – CHAPITRE EXCEPTIONNEL 2021-07-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-18 13:00:00 13:00:00

Le Val-d’Ajol Vosges

La Confrérie des Taste-Andouilles accompagnée du Comité de Foire et d’Animations et de l’AMAV organise un accueil des vacanciers, Place du Sô sur le marché dominical, afin de leur présenter les atouts touristiques et culinaires du Val-d’Ajol, notamment l’Andouille. A l’issue de cette présentation, une dégustation sera offerte. Ce 18 juillet, il sera également tenu un chapitre exceptionnel de la Confrérie sur cette même Place. Le Grand-Dépendeur actuel a décidé de passer la main et son successeur prêtera serment et sera installé dans ses fonctions en présence de ses Consœurs et Confrères et du public.

+33 6 80 20 08 03 http://taste-andouilles-levaldajol.com/

confrérie

dernière mise à jour : 2021-06-15 par